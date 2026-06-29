В Украину после жары идут грозы: где будет штормить уже в ближайшие часы
29 и 30 июня в разных регионах Украины ожидаются грозы, ливни, град, а также шквалистый ветер. Синоптики уточнили, когда и где начнется непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины и публикацию КГГА.
Где 29 июня ожидается гроза в ближайший час:
- в Киеве и области;
- в западных областях;
- в северных областях;
- в Винницкой области;
- в Черкасской области
- в Полтавской области.
Где 29 июня будут град и шквалы (только в отдельных районах):
- в Волынской области;
- в Ровенской области;
- в Тернопольской области;
- в Хмельницкой области.
Где 30 июня будут грозы, град и шквалы (только в отдельных районах):
- на Закарпатье;
- на Прикарпатье.
Укргидрометцентр уже объявил І уровень опасности – желтый.
Также указано, что непогода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.
Специалисты призывают людей во время грозы не находиться у рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничили движение отдельных видов транспорта на фоне аномальной жары.
Также в пределах нашей страны зафиксировали более 20 температурных рекордов.
А в УкрГМЦ уже рассказали, к какой погоде украинцам следует готовиться в июле.