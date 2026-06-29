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В Украину после жары идут грозы: где будет штормить уже в ближайшие часы

16:32 29.06.2026 Пн
2 мин
Какие регионы и когда накроет град?
aimg Юлия Капитонова
В Украину после жары идут грозы: где будет штормить уже в ближайшие часы Фото: В отдельных регионах Украины ожидаются грозы и шквалы (Getty Images)
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29 и 30 июня в разных регионах Украины ожидаются грозы, ливни, град, а также шквалистый ветер. Синоптики уточнили, когда и где начнется непогода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины и публикацию КГГА.

Где 29 июня ожидается гроза в ближайший час:

  • в Киеве и области;
  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области
  • в Полтавской области.

Где 29 июня будут град и шквалы (только в отдельных районах):

  • в Волынской области;
  • в Ровенской области;
  • в Тернопольской области;
  • в Хмельницкой области.

Где 30 июня будут грозы, град и шквалы (только в отдельных районах):

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье.

Укргидрометцентр уже объявил І уровень опасности – желтый.

Также указано, что непогода может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Специалисты призывают людей во время грозы не находиться у рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничили движение отдельных видов транспорта на фоне аномальной жары.

Также в пределах нашей страны зафиксировали более 20 температурных рекордов.

А в УкрГМЦ уже рассказали, к какой погоде украинцам следует готовиться в июле.

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