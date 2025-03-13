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Україну охопила масштабна повітряна тривога: в Росії злетів МіГ-31К

Україна , Четвер 13 березня 2025 12:46
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: в Росії злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 13 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні у четвер, 13 березня. Причиною був зліт МіГ-31К в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:34, до цього також про небезпеку попереджали жителів східних областей. Після цього "почервоніли" північні, центра, південні та західні регіони України.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 12:40
Україну охопила масштабна повітряна тривога: в Росії злетів МіГ-31К

Оновлено о 12:53. У Києві та по областях оголосили відбій повітряної тривоги та загрози через МіГ-31К. Тривога тривала трохи менше 20 хвилин.

Нагадаємо, що винищувач-перехоплювач МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Ця ракета є важкою ціллю для української протиповітряної оборони.

До весни 2023 року Україна не мала технічних можливостей для збиття таких ракет. Проте з отриманням від партнерів сучасних ЗРК ситуація змінилася. Наразі Україна має декілька систем ППО, здатних збивати "Кинджали". Йдеться про ЗРК Patriot, IRIS-T та SAMP-T.

Нічна атака на Україні

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія випустила по Україні 117 дронів та атакувала балістичною ракетою Іскандер-М з Курської області. Сили ППО знищили 74 дрони. Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В ніч на 13 березня росіяни атакували лронами Дніпро та область. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали люди.

Як зазначили в "Укрзалізниці", у Дніпропетровській області були атаковані енергообʼєкти залізниці, українців попередили про зміни в русі кількох поїздів.

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