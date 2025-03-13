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Украину охватила масштабная воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К

Украина, Четверг 13 марта 2025 12:46
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Украину охватила масштабная воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 13 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг, 13 марта. Причиной был взлет МиГ-31К в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 12:34, до этого также об опасности предупреждали жителей восточных областей. После этого "покраснели" северные, центра, южные и западные регионы Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40
Украину охватила масштабная воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К

Обновлено в 12:53. В Киеве и по областям объявили отбой воздушной тревоги и угрозы из-за МиГ-31К. Тревога длилась чуть меньше 20 минут.

Напомним, что истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эта ракета является тяжелой целью для украинской противовоздушной обороны.

До весны 2023 года Украина не имела технических возможностей для сбивания таких ракет. Однако с получением от партнеров современных ЗРК ситуация изменилась. Сейчас Украина имеет несколько систем ПВО, способных сбивать "Кинжалы". Речь идет о ЗРК Patriot, IRIS-T и SAMP-T.

Ночная атака на Украину

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия выпустила по Украине 117 дронов и атаковала баллистической ракетой Искандер-М из Курской области. Силы ПВО уничтожили 74 дрона. Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В ночь на 13 марта россияне атаковали дронами Днепр и область. Под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали люди.

Как отметили в "Укрзалізниці", в Днепропетровской области были атакованы энергообъекты железной дороги, украинцев предупредили об изменениях в движении нескольких поездов.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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