Украину охватила масштабная воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг, 13 марта. Причиной был взлет МиГ-31К в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 12:34, до этого также об опасности предупреждали жителей восточных областей. После этого "покраснели" северные, центра, южные и западные регионы Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40





Обновлено в 12:53. В Киеве и по областям объявили отбой воздушной тревоги и угрозы из-за МиГ-31К. Тревога длилась чуть меньше 20 минут.

Напомним, что истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эта ракета является тяжелой целью для украинской противовоздушной обороны.

До весны 2023 года Украина не имела технических возможностей для сбивания таких ракет. Однако с получением от партнеров современных ЗРК ситуация изменилась. Сейчас Украина имеет несколько систем ПВО, способных сбивать "Кинжалы". Речь идет о ЗРК Patriot, IRIS-T и SAMP-T.