Украину охватила масштабная воздушная тревога: в России взлетел МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг, 13 марта. Причиной был взлет МиГ-31К в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 12:34, до этого также об опасности предупреждали жителей восточных областей. После этого "покраснели" северные, центра, южные и западные регионы Украины.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40
Обновлено в 12:53. В Киеве и по областям объявили отбой воздушной тревоги и угрозы из-за МиГ-31К. Тревога длилась чуть меньше 20 минут.
Напомним, что истребитель-перехватчик МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эта ракета является тяжелой целью для украинской противовоздушной обороны.
До весны 2023 года Украина не имела технических возможностей для сбивания таких ракет. Однако с получением от партнеров современных ЗРК ситуация изменилась. Сейчас Украина имеет несколько систем ПВО, способных сбивать "Кинжалы". Речь идет о ЗРК Patriot, IRIS-T и SAMP-T.
Ночная атака на Украину
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия выпустила по Украине 117 дронов и атаковала баллистической ракетой Искандер-М из Курской области. Силы ПВО уничтожили 74 дрона. Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В ночь на 13 марта россияне атаковали дронами Днепр и область. Под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали люди.
Как отметили в "Укрзалізниці", в Днепропетровской области были атакованы энергообъекты железной дороги, украинцев предупредили об изменениях в движении нескольких поездов.
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