Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад сотнею дронів. Скільки збила ППО
Російські війська в ніч на 13 березня влаштували комбіновану атаку по Україні в ніч на 13 березня. ППО працювала в 11 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 13 березня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 117 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Дрони окупанти запускали із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 74 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові.
ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
До того ж 38 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Наслідки атаки РФ по Україні
Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська області та Запоріжжя.
Зокрема, на Київ росіяни направили 18 дронів, 12 з яких вдалося збити ППО. Тривога в столиці тривала понад три години.
Також росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області в ніч на 13 березня. Залізничникам довелося внести зміни в рух кількох поїздів регіону, є постраждалі.
Крім того, частина Херсона залишилася без світла через масований обстріл. Було частково знеструмлено шість районів.
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