Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області, є пожежі

Російські загарбники цієї ночі, 13 березня, завдали ударів із застосуванням безпілотників по низці міст Дніпропетровської області. Цілями ворожої атаки стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

"Ворожа атака безпілотників на обʼєкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини", - розповів чиновник у своєму Telegram вже вранці

Він додав, що внаслідок ворожої повітряної атаки "є займання".

"Небезпека триває. Прошу перебувати у безпечних місцях", - додав глава ОВА

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, 12 березня ввечері через загрозу ворожих дронових атак у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Близько до опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області через фіксацію в регіоні БПЛА російських окупантів.

Крім того, після опівночі у Києві було чути вибухи через атаку "Шахедів" - у столиці також тривала бойова робота захисників неба з відбиття повітряної атаки.

Пізніше вночі у Запорізькій області через дронову атаку пролунали вибухи. У регіоні працювала ППО.