Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області, є пожежі
Російські загарбники цієї ночі, 13 березня, завдали ударів із застосуванням безпілотників по низці міст Дніпропетровської області. Цілями ворожої атаки стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
"Ворожа атака безпілотників на обʼєкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини", - розповів чиновник у своєму Telegram вже вранці
Він додав, що внаслідок ворожої повітряної атаки "є займання".
"Небезпека триває. Прошу перебувати у безпечних місцях", - додав глава ОВА
Нічна атака "Шахедів"
Як повідомлялося раніше, 12 березня ввечері через загрозу ворожих дронових атак у низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Близько до опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області через фіксацію в регіоні БПЛА російських окупантів.
Крім того, після опівночі у Києві було чути вибухи через атаку "Шахедів" - у столиці також тривала бойова робота захисників неба з відбиття повітряної атаки.
Пізніше вночі у Запорізькій області через дронову атаку пролунали вибухи. У регіоні працювала ППО.
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