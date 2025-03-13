Обстріл Дніпропетровської області: є постраждалі, змінився рух поїздів

Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області в ніч на 13 березня. Залізничникам довелось внести зміни в рух декількох поїздів регіона, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, УЗ.

Як зазначили у компанії, резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди, всі затримки оперативно можна дивитись за посиланням .

"Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці у Дніпропетровській області спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів", - йдеться у повідомленні УЗ .

"Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області

Окупанти завдали ударів дронами по низці міст Дніпропетровської області 13 березня. Цілями ворожої атаки стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. На місцях обстрілів почались пожежі.

Крім того, російська армія атакувала місто Дніпро ввечері 11 березня. Зранку 12 березня рятувальники продовжували гасити одну з пожеж, одна людина була поранена.

Також росіяни атакували і Кривий Ріг, поціливши по одному з готелей. 15 людей були поранені. У момент атаки у готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США і Британії.

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