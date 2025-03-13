Обстріл Дніпропетровської області: є постраждалі, змінився рух поїздів
Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області в ніч на 13 березня. Залізничникам довелось внести зміни в рух декількох поїздів регіона, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, УЗ.
Постраждалі у Дніпрі
У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку.
"Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - розповів Лисак.
Вони надають всю необхідну меддопомогу.
Зміни у русі поїздів
"Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці у Дніпропетровській області спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів", - йдеться у повідомленні УЗ.
А саме:
- поїзд №86 "Львів - Запоріжжя" відправився з Дніпра з затримкою;
- поїзд №72 "Львів - Павлоград" прямуватиме зміненим маршрутом через станцію "Синельникове-2" замість станціі "Самар-Дніпровський".
Як зазначили у компанії, резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди, всі затримки оперативно можна дивитись за посиланням.
Обстріли Дніпропетровської області
Окупанти завдали ударів дронами по низці міст Дніпропетровської області 13 березня. Цілями ворожої атаки стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. На місцях обстрілів почались пожежі.
Крім того, російська армія атакувала місто Дніпро ввечері 11 березня. Зранку 12 березня рятувальники продовжували гасити одну з пожеж, одна людина була поранена.
Також росіяни атакували і Кривий Ріг, поціливши по одному з готелей. 15 людей були поранені. У момент атаки у готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США і Британії.
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