Україну обговорюють США і Китай? Глава МЗС дав відповідь

За словами міністра, тема російської агресії є глобальною, адже її наслідки відчувають у різних регіонах світу.

"Питання України обговорюється при будь-яких зустрічах, у будь-якій географії, тому що наслідки російської агресії відчутні у багатьох географія", - зазначив він.

Сибіга підкреслив, що багато країн мають прямий інтерес у завершенні війни, зокрема великі держави та регіональні гравці.

У контексті відносин США та Китаю важливу роль відіграють енергетичні питання, зокрема закупівля Китаєм російських енергоносіїв.

"Безумовно, це буде обговорюватись. З точки зору енергоносіїв, які купує Китай у Росії, і інших факторів, і можливо ролі китайської сторони у врегулюванні - є різні підходи і бачення", - додав глава МЗС.