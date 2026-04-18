Пропагандисти РФ запитали Сибігу про зустріч з Путіним: відповідь потрапила на відео

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але той ховається.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив російським пропагандистам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання - чому він ховається?", - відповів Сибіга.

На полях Анталійського дипломатичного форуму російські пропагандисти напали на українську делегацію з питаннями щодо можливості зустрічі Зеленського та Путіна.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині, але за участі ще двох президентів.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, у переговорах мають брати участь президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Сам Зеленський раніше зазначав, що під час наступного раунда переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.