Пропагандисти РФ запитали Сибігу про зустріч з Путіним: відповідь потрапила на відео

11:48 18.04.2026 Сб
Зеленський готовий до переговорів?
aimg Тетяна Степанова
Пропагандисти РФ запитали Сибігу про зустріч з Путіним: відповідь потрапила на відео Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але той ховається.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив російським пропагандистам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

На полях Анталійського дипломатичного форуму російські пропагандисти напали на українську делегацію з питаннями щодо можливості зустрічі Зеленського та Путіна.

"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання - чому він ховається?", - відповів Сибіга.

Прес-служба МЗС поділилася відео з журналістами.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині, але за участі ще двох президентів.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, у переговорах мають брати участь президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Сам Зеленський раніше зазначав, що під час наступного раунда переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.

Володимир Зеленський Володимир Путін МЗС України Андрій Сибіга Мирні переговори Війна в Україні Зустріч Зеленського та Путіна
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
