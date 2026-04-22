Украину обсуждают США и Китай? Глава МИД дал ответ

10:12 22.04.2026 Ср
2 мин
Сибига объяснил, о чем на самом деле говорят великие державы
aimg Ирина Глухова
Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Война в Украине обсуждается во время любых международных переговоров, в том числе и в диалоге между США и Китаем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига журналистам.

Читайте также: Пропагандисты РФ спросили Сибигу о встрече с Путиным: ответ попал на видео

По словам министра, тема российской агрессии является глобальной, ведь ее последствия ощущают в разных регионах мира.

"Вопрос Украины обсуждается при любых встречах, в любой географии, потому что последствия российской агрессии ощутимы во многих географиях", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что многие страны имеют прямой интерес в завершении войны, в частности крупные государства и региональные игроки.

В контексте отношений США и Китая важную роль играют энергетические вопросы, в частности закупка Китаем российских энергоносителей.

"Безусловно, это будет обсуждаться. С точки зрения энергоносителей, которые покупает Китай у России, и других факторов, и возможно роли китайской стороны в урегулировании - есть разные подходы и видение", - добавил глава МИД.

Переговорный процесс

Как известно, с начала этого года Украина, США и Россия провели уже три раунда мирных переговоров. Четвертый раунд должен был состояться в начале марта, но был отложен из-за начала операции США и Израиля против Ирана.

Западные СМИ пишут, что сейчас мирные переговоры по Украине находятся в "опасной зоне" из-за смены фокуса внимания США.

Кроме того, стало известно о жесткой позиции Москвы относительно участия европейских стран в диалоге. В Кремле на это предложение отреагировали нецензурным ответом.

Между тем украинская сторона и международные эксперты скептически оценивают действия РФ, отмечая, что российский диктатор Путин никогда не хотел реальных переговоров и полной остановки войны, используя дипломатию только как инструмент для избежания санкций.

