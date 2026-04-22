Украину обсуждают США и Китай? Глава МИД дал ответ

По словам министра, тема российской агрессии является глобальной, ведь ее последствия ощущают в разных регионах мира.

"Вопрос Украины обсуждается при любых встречах, в любой географии, потому что последствия российской агрессии ощутимы во многих географиях", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что многие страны имеют прямой интерес в завершении войны, в частности крупные государства и региональные игроки.

В контексте отношений США и Китая важную роль играют энергетические вопросы, в частности закупка Китаем российских энергоносителей.

"Безусловно, это будет обсуждаться. С точки зрения энергоносителей, которые покупает Китай у России, и других факторов, и возможно роли китайской стороны в урегулировании - есть разные подходы и видение", - добавил глава МИД.