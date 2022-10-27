В Україну незабаром приїде новий пакет допомоги від Іспанії, - Резніков

Глава оборонного відомства України розповів, що провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

"Вдячний за вашу підтримку і за те, що ви першими надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим. З нетерпінням чекаємо на новий пакет військової допомоги, який скоро прибуде. Результатом нашої співпраці стане наша спільна перемога", - написав Резніков.

ППО Hawk

Зенітний ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року. Сам комплекс оцінюється в 15 млн. доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.