В Украину скоро приедет новый пакет помощи от Испании, - Резников

В Украина уже скоро приедет новый пакет военной помощи от Испании. В частности, Киев получит американские системы противовоздушной обороны Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

Глава оборонного ведомства Украины рассказал, что провел беседу со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

"Благодарен за вашу поддержку и за то, что вы первыми предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. С нетерпением ждем нового пакета военной помощи, который скоро прибудет. Результатом нашего сотрудничества станет наша общая победа", - написал Резников.

ПВО Hawk

Зенитный ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.