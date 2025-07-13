Цей звичний продукт краде ваш сон: перевірте, чи є він у вашому холодильнику

Звичний, на перший погляд, невинний продукт може бути справжнім ворогом вашого сну, непомітно крадучи години повноцінного відпочинку.

Який продукт може вкрасти ваш сон?

Йдеться про твердий сир. Саме він здатен тихо “викрадати” ваш спокій уночі.

Твердий сир містить високий рівень тирозину- амінокислоти, яка стимулює мозкову активність. У поєднанні з кофеїном (наприклад, якщо ви пили каву чи чай увечері), тирозин може викликати збудження нервової системи, труднощі із засинанням, а також поверхневий, неспокійний сон.

Особливо це стосується вживання сиру перед сном навіть у невеликих кількостях. Організм запускає процеси травлення, температура тіла злегка підвищується, мозок “прокидається”, а ви - навпаки довго не можете заснути.

Крім того, твердий сир, особливо витриманий, містить високий рівень насичених жирів і солі, які також здатні негативно впливати на обмін речовин, затримувати рідину в організмі й навіть викликати головний біль.

За словами фахівців зі сну, найгірше - це коли ви вважаєте пізній перекус сиром “легкою вечерею”, не здогадуючись, що саме він руйнує ваш режим. Особливо ризикують ті, хто бореться з безсонням або постійною втомою — вони не підозрюють, що винуватець ховається у дверцятах холодильника.

Як їсти сир, щоб він не зашкодив?

Уникайте вживання твердого сиру хоча б за 3-4 години до сну. Якщо хочете перекусити перед відпочинком, обирайте продукти з магнієм, наприклад, банан або трохи горіхів.

Перевірте, що ви їсте ввечері - і, можливо, якісний сон повернеться до вас вже цієї ночі.