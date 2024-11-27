На Україну насувається туман. Оголошено жовтий рівень небезпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила пішоходів і водіїв про сильний туман у деяких регіонах найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Зміст
Рятувальники розповіли, що туман очікується найближчим часом:
"Вночі та вранці 28 листопада видимість становитиме лише 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)", - уточнили у ДСНС.
З огляду на таку ситуацію, українцям радять бути максимально обачними:
"Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними! Бережіть себе та близьких! Діліться цим дописом, щоб попередити інших", - підсумували рятувальники.
Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Українському гідрометеорологічному центрі громадян також попередили.
"28 листопада вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту", - розповіли синоптики й опублікували відповідну карту.
Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 28 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями:
Вітер північно-західний, із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Вдень - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла (на крайньому заході країни, на півдні Одещини та в Криму очікується 5-10 градусів тепла).
Прогноз погоди на 28 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у Києві та області також хмарно з проясненнями. Опадів наразі не прогнозують.
Вітер північно-західний, із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області:
У Києві вночі 0-2 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
Прогноз погоди на 28 листопада в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в грудні.
Читайте також, як виглядає справжній сніговий шторм у Карпатах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.