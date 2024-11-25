Якою може бути погода в Україні в грудні: пояснення синоптиків
Метеорологічна зима в Україні починається в грудні - після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Це зазвичай відбувається у першій декаді місяця (на півдні країни - у другій декаді).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Кліматична характеристика грудня
В Укргідрометцентрі підготували також коротку кліматичну характеристику грудня в Україні, яка є аналізом за минулі роки (з огляду на багаторічний режим погоди у цей місяць).
Так, середня місячна температура повітря в грудні становить 1-5 градусів морозу (на Закарпатті та півдні - місцями 0-6 градусів тепла).
Абсолютний мінімум температури повітря:
- 24-32 градуси морозу
- у східних, північно-східних та Чернівецькій областях - місцями 33-35 градусів нижче нуля
- на Прикарпатті - до мінус 38 градусів за Цельсієм
- на Закарпатті та півдні країни - 17-23 градуси морозу
- на півдні Криму - від 10 до 19 градусів нижче нуля
Тим часом абсолютний максимум температури повітря:
- 10-18 градусів тепла
- на Прикарпатті та на півдні країни - до 20 градусів вище нуля
- на півдні Криму - до 25 градусів за Цельсієм
Середня місячна кількість опадів у грудні складає 30-66 мм (на Закарпатті, у Карпатах та на півдні Криму - місцями 76-139 мм).
Насамкінець, у грудні в більшості областей України утворюється сніговий покрив (лише на півдні країни він встановлюється не кожного року).
Яким може бути грудень 2024 року
Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру на грудень 2024 року, середня місячна температура повітря передбачається на рівні від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.
"Що близько до норми", - уточнили синоптики.
Тим часом місячна кількість опадів очікується 34-78 мм (у гірських районах - місцями 81-105 мм), що також у межах норми.
Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як Київ та інші міста України засипає снігом.
Крім того, синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповідала, якою може бути зима в Україні.
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