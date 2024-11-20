Складні погодні умови. Рятувальники показали справжній сніговий шторм у Карпатах (відео)

У ДСНС показали сніговий шторм, який вдалось зафільмувати з гори Піп Іван - однієї з найвищих вершин Українських Карпат, розташованої на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора (на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Ситуація на високогір'ї Карпат і в Івано-Франківській області

Станом на 8 годину ранку середи, 20 листопада, гірські рятувальники Прикарпаття повідомляли, що на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксували також туман.

"Видимість обмежена. Вітер південно-західний 25 м/с, із поривами до 30 м/с. Температура повітря -3°С", - розповіли українцям.

Тим часом в урочищі Заросляк неподалік Ворохти Івано-Франківської області було хмарно. Ішов мокрий сніг, температура повітря була близько нуля градусів за Цельсієм, а пориви вітру досягали 15 м/с.

Допис гірських рятувальників Прикарпаття (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Вже об 11:22 Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області опублікувало повідомлення, в якому попередило туристів про ускладнення погодних умов на високогір'ї.

"Хмарно, туман, видимість обмежена. Також нагадуємо, що наразі в горах діє штормове попередження", - додали рятувальники й оприлюднили відео, зроблене на горі Піп Іван.

Виходячи з нього, в горах вирує справжня негода, схожа на сніговий шторм.

Крім того, мешканців і гостей Івано-Франківської області попередили про непрості погодні умови в четвер, 21 листопада.

"Штормове попередження. Впродовж доби 21 листопада очікується посилення північно-західного вітру, 15-20 м/с", - розповіли у ДСНС.

Попередження ДСНС щодо поривів вітру (скриншот: facebook.com/dsns.if)