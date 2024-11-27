На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила пешеходов и водителей о сильном тумане в некоторых регионах в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
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Спасатели рассказали, что туман ожидается в ближайшее время:
"Ночью и утром 28 ноября видимость будет составлять только 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)", - уточнили в ГСЧС.
Учитывая такую ситуацию, украинцам советуют быть максимально осторожными:
"Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны! Берегите себя и близких! Делитесь этим сообщением, чтобы предупредить других", - подытожили спасатели.
Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Украинском гидрометеорологическом центре граждан также предупредили.
"28 ноября ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - рассказали синоптики и опубликовали соответствующую карту.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 28 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями:
Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
Днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла (на крайнем западе страны, на юге Одесской области и в Крыму ожидается 5-10 градусов тепла).
Прогноз погоды на 28 ноября в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тем временем в Киеве и области также облачно с прояснениями. Осадков пока не прогнозируют.
Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области:
В Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.
Прогноз погоды на 28 ноября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в декабре.
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