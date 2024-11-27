На Україну насувається туман. Оголошено жовтий рівень небезпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила пішоходів і водіїв про сильний туман у деяких регіонах найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Зміст

В яких регіонах ситуація буде найскладнішою

Рятувальники розповіли, що туман очікується найближчим часом:

у Києві та області

у західних областях

у північних областях

у Вінницькій області

"Вночі та вранці 28 листопада видимість становитиме лише 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)", - уточнили у ДСНС.

З огляду на таку ситуацію, українцям радять бути максимально обачними:

за можливості - утриматись від поїздок автомобілем

якщо ви за кермом - зменшити швидкість, увімкнути ближнє світло фар або протитуманні фари

якщо ви пішохід - бути особливо обережним на дорогах та використовувати світловідбиваючі елементи на одязі

"Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними! Бережіть себе та близьких! Діліться цим дописом, щоб попередити інших", - підсумували рятувальники.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Українському гідрометеорологічному центрі громадян також попередили.

"28 листопада вночі та вранці у західних, північних та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту", - розповіли синоптики й опублікували відповідну карту.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яких температур чекати найближчим часом

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 28 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями:

невеликий сніг очікується вночі місцями на північному сході країни

дощ із мокрим снігом - вдень у Карпатах

помірний дощ - вдень у західних областях

без опадів - на решті території

Вітер північно-західний, із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Вдень - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла (на крайньому заході країни, на півдні Одещини та в Криму очікується 5-10 градусів тепла).

Прогноз погоди на 28 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у Києві та області також хмарно з проясненнями. Опадів наразі не прогнозують.

Вітер північно-західний, із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області:

вночі - від 0 до 3 градусів морозу

вдень - від 0 3 градусів тепла

У Києві вночі 0-2 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Прогноз погоди на 28 листопада в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)