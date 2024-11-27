На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила пешеходов и водителей о сильном тумане в некоторых регионах в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

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В каких регионах ситуация будет самой сложной

Спасатели рассказали, что туман ожидается в ближайшее время:

в Киеве и области

в западных областях

в северных областях

в Винницкой области

"Ночью и утром 28 ноября видимость будет составлять только 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)", - уточнили в ГСЧС.

Учитывая такую ситуацию, украинцам советуют быть максимально осторожными:

по возможности - воздержаться от поездок на автомобиле

если вы за рулем - снизить скорость, включить ближний свет фар или противотуманные фары

если вы пешеход - быть особенно осмотрительным на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде

"Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны! Берегите себя и близких! Делитесь этим сообщением, чтобы предупредить других", - подытожили спасатели.

Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Украинском гидрометеорологическом центре граждан также предупредили.

"28 ноября ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - рассказали синоптики и опубликовали соответствующую карту.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Каких температур ждать в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 28 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями:

небольшой снег ожидается ночью местами на северо-востоке страны

дождь с мокрым снегом - днем в Карпатах

умеренный дождь - днем в западных областях

без осадков - на остальной территории

Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла (на крайнем западе страны, на юге Одесской области и в Крыму ожидается 5-10 градусов тепла).

Прогноз погоды на 28 ноября в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем в Киеве и области также облачно с прояснениями. Осадков пока не прогнозируют.

Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью - от 0 до 3 градусов мороза

днем - от 0 3 градусов тепла

В Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Прогноз погоды на 28 ноября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)