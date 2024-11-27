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На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Среда 27 ноября 2024 15:16
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На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности Некоторые области Украины накроет туман (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила пешеходов и водителей о сильном тумане в некоторых регионах в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Содержание

В каких регионах ситуация будет самой сложной

Спасатели рассказали, что туман ожидается в ближайшее время:

  • в Киеве и области
  • в западных областях
  • в северных областях
  • в Винницкой области

"Ночью и утром 28 ноября видимость будет составлять только 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)", - уточнили в ГСЧС.

Учитывая такую ситуацию, украинцам советуют быть максимально осторожными:

  • по возможности - воздержаться от поездок на автомобиле
  • если вы за рулем - снизить скорость, включить ближний свет фар или противотуманные фары
  • если вы пешеход - быть особенно осмотрительным на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде

"Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны! Берегите себя и близких! Делитесь этим сообщением, чтобы предупредить других", - подытожили спасатели.

На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасностиНа Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Украинском гидрометеорологическом центре граждан также предупредили.

"28 ноября ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - рассказали синоптики и опубликовали соответствующую карту.

На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Каких температур ждать в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 28 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями:

  • небольшой снег ожидается ночью местами на северо-востоке страны
  • дождь с мокрым снегом - днем в Карпатах
  • умеренный дождь - днем в западных областях
  • без осадков - на остальной территории

Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла (на крайнем западе страны, на юге Одесской области и в Крыму ожидается 5-10 градусов тепла).

На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасностиНа Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Прогноз погоды на 28 ноября в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем в Киеве и области также облачно с прояснениями. Осадков пока не прогнозируют.

Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 0 до 3 градусов мороза
  • днем - от 0 3 градусов тепла

В Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

На Украину надвигается туман. Объявлен желтый уровень опасности

Прогноз погоды на 28 ноября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в декабре.

Читайте также, как выглядит настоящий снежный шторм в Карпатах.

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