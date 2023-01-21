На Україну насувається туман, можливі проблеми з транспортом

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про густий туман сьогодні ввечері і зранку 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні. Служба попереджає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.