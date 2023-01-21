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На Україну насувається туман, можливі проблеми з транспортом

Фото: густий туман накриє населені пункти та автодороги України (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про густий туман сьогодні ввечері і зранку 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Служба попереджає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

РБК-Україна повідомляло, що внаслідок сильних й тривалих опадів на заході України відбулись підтоплення більше ніж 10 підвальних приміщень. Також спостерігаються переливи на автошляхах.

Нагадаємо, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

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