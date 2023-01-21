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Підтоплення й снігопади: на заході України вирує негода

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Субота 21 січня 2023 15:53
Підтоплення й снігопади: на заході України вирує негода Фото: на заході України вирує негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок сильних й тривалих опадів на заході України відбулись підтоплення більше ніж 10 підвальних приміщень. Також спостерігаються переливи на автошляхах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МВС Україна.

На Закарпатті відбулись підтоплення 13 підвальних приміщень у житлових будинках та об'єктах інфраструктури.

"Так, в обласному центрі та Ужгородському районі підтоплено 9 підвалів житлових будинків та інших споруд, а також будівля об'єкта інфраструктури. У Мукачівському районі - три підвальних приміщення житлових будинків, на Рахівщині рятувальники відкачували воду з підвалу школи у с. Чорна Тиса", - додає МВС.

Внаслідок негоди було підтоплено 470 гектарів сільськогосподарських угідь неподалік сіл Великі Ком'яти, Кам'янське та Чорнотисів Берегівського району.

"Окрім того, спостерігаються переливи на автошляхах: між селами Тисаагтелек – Малі Геївці (рух обмежений для автомобілів з низьким кліренсом) та В. Ком’яти – Шаланки (рух уже відновлено)", - пише МВС.

Фото: на заході України вирує негода (facebook.com/mvs.gov.ua)

Львівська область

"Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 без електропостачання 30 населених пунктів повністю та 53 - частково", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, внаслідок негоди найбільше постраждали Городоцький, Мостиський, Дрогобицький та Старосамбірський напрямки.

Волинь

Згідно з даними ДСНС, рятувальники двічі виїздили на відкачування води.

"У місті Камені-Каширському на вулиці Ковельській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачано понад 600 м кубічних води, у смт Турійськ з присадибної ділянки відкачано понад 100 метрів кубічних води", - пише пресслужба МВС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними прогнозу погоди, західні області засипле снігом. На решті території нашої країни опадів не передбачається.

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