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На Украину надвигается туман, возможны проблемы с транспортом

Фото: густой туман накроет населенные пункты и автодороги Украины (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о густом тумане сегодня вечером и утром 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"В ближайшее время, с удерживанием до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января, туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Служба предупреждает, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц.

РБК-Украина сообщало, что в результате сильных и длительных осадков на западе Украины произошло подтопление более 10 подвальных помещений. Также наблюдаются переливы на дорогах.

Напомним, на выходных, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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Туман