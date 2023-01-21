Українців попередили про можливість сходження лавин у Карпатах

На вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах.

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - радять спеціалісти у Facebook.

Українців попереджають, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримається 21-22 січня - на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, температурні рекорди цієї зими свідчать про зміни клімату. На тлі цього зими в Україні можуть стати теплішими.

Крім цього, у Чернівецькій області вранці 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

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