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На Україну насувається нова хвиля морозів: що і коли зміниться

Середа 12 лютого 2025 18:02
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На Україну насувається нова хвиля морозів: що і коли зміниться Після незначного потепління в Україну повернуться морози (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями (починаючи з 14 лютого) погода в Україні дещо зміниться. У деяких регіонах може сніжити, а температура повітря хоч і не сильно, але підніметься.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Коли в Україну прийде нова хвиля морозів

Синоптик розповіла, що впродовж п'ятниці (14 лютого), суботи (15 лютого) й частково - неділі (16 лютого) у більшості областей України імовірний сніг і незначне підвищення температури повітря.

Проте після цього погода в Україні почне знову змінюватись.

"Після того, як пройде атмосферний фронт з півночі, північного заходу... Буде просуватися на південний схід. Знову буде вплив антициклону (поля високого тиску, - Ред.)", - пояснила Птуха.

Через це з понеділка, 17 лютого, погода в Україні буде переважно спокійною, без опадів. Однак морози при цьому повернуться (адже погода, характерна для антициклонів взимку, - безхмарна й морозна).

"Починаючи з 17 числа... знову в нас буде погода переважно спокійна, без опадів, але повертаються морози. Нова хвиля морозів", - повідомила представниця УкрГМЦ.

За її словами, нічні мінімуми при цьому можуть бути в межах мінус 6 градусів за Цельсієм. Подекуди - до 14 градусів нижче нуля.

"В цілому, така морозна погода зимового характеру протримається поки що - в оглядній синоптичній перспективі - до 20 лютого. Надалі, після 20 лютого, може бути певна перебудова синоптичних процесів", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

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