Україну "накрили" морози. Як довго пануватиме зима й чи варто чекати снігу

На погоду в Україні впливає зараз потужний антициклон. Найхолодніше при цьому в Карпатах.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Як довго будуть морози й чи варто чекати снігу

За словами експерта, на морозну та здебільшого ясну погоду (або ж з проясненнями), що тримається нині в Україні, впливає потужний антициклон - поле високого тиску.

"Він якраз забезпечує нам таку малохмарну погоду. І, відповідно, коли в нас ясно, менше хмар, і плюс на додачу зайшло холодне арктичне повітря, то, звичайно, і температурні показники (взимку при антициклоні) нижчі", - пояснила Птуха.

Вона повідомила, що морози в Україні протримаються впродовж всього поточного тижня. І навіть на початку наступного тижня "якихось сильних змін саме щодо температури" синоптики не очікують.

Нічна температура повітря в більшості регіонів може бути в межах 6-12 градусів нижче нуля. У Карпатах - навіть до мінус 15 градусів за Цельсієм.

Денні максимуми для більшості областей прогнозують на рівні трішки нижче нуля градусів.

"Морози залишаються. У більшості областей - від 0 до 6 градусів морозу. Дещо вищі температури на заході та півдні країни. Там - від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. І на Закарпатті поки що найтепліше. Там +3+8 градусів", - розповіла синоптик.

Водночас від п'ятниці, 14 лютого, з півночі буде надходити атмосферний фронт, який може змінити ситуацію з опадами в Україні.

"Він впродовж п'ятниці-суботи (14-15 лютого, - Ред.) додасть трішки снігу. Переважно це буде невеликий сніг. Спочатку, в п'ятницю, це - північ і захід України. А в суботу - у більшості регіонів очікуємо на невеликий сніг", - повідомила представниця УкрГМЦ.

При цьому якихось інтенсивних опадів, або ж снігопадів, експерти наразі не прогнозують.

"Але, скажімо так, трішки білих фарб у пейзажах... Десь до 4-5 сантиметрів подекуди може утворитись сніговий покрив", - підсумувала Птуха.