На Украину надвигается новая волна морозов: что и когда изменится
В ближайшие дни (начиная с 14 февраля) погода в Украине несколько изменится. В некоторых регионах может идти снег, а температура воздуха хоть и не сильно, но поднимется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.
Когда в Украину придет новая волна морозов
Синоптик рассказала, что в течение пятницы (14 февраля), субботы (15 февраля) и частично - воскресенья (16 февраля) в большинстве областей Украины вероятен снег и незначительное повышение температуры воздуха.
Однако после этого погода в Украине начнет снова меняться.
"После того, как пройдет атмосферный фронт с севера, северо-запада... Будет продвигаться на юго-восток. Опять будет влияние антициклона (поля высокого давления, - Ред.)", - объяснила Птуха.
Из-за этого с понедельника, 17 февраля, погода в Украине будет преимущественно спокойной, без осадков. Однако морозы при этом вернутся (ведь погода, характерная для антициклонов зимой, - безоблачная и морозная).
"Начиная с 17 числа... снова у нас будет погода преимущественно спокойная, без осадков, но возвращаются морозы. Новая волна морозов", - сообщила представительница УкрГМЦ.
По ее словам, ночные минимумы при этом могут быть в пределах минус 6 градусов по Цельсию. Кое-где - до 14 градусов ниже нуля.
"В целом, такая морозная погода зимнего характера продержится пока - в обзорной синоптической перспективе - до 20 февраля. В дальнейшем, после 20 февраля, может быть определенная перестройка синоптических процессов", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
Читайте также, что известно о климатическом прогнозе на 2025 год - "накроет" ли Землю очередная волна жары и чего ждать украинцам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.