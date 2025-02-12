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Погода на День святого Валентина здивує: до чого готуватись українцям

Середа 12 лютого 2025 15:58
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Погода на День святого Валентина здивує: до чого готуватись українцям День закоханих "подарує" українцям зміни в погоді (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 14 лютого, українці традиційно відзначатимуть День святого Валентина. Проте на декого із закоханих може чекати "подарунок" у вигляді погодних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Якої погоди чекати в Україні 14 лютого

За словами експерта, 14 лютого 2025 року в Україні може випасти сніг. В цілому ж ймовірні опади та незначне підвищення температури в деяких регіонах України прогнозують:

  • на п'ятницю (14 лютого);
  • на суботу (15 лютого);
  • частково - на неділю (16 лютого).

"14-15 лютого і навіть трохи 16 лютого очікуємо все ж таки на сніг. Звичайно, не надто інтенсивний", - розповіла синоптик.

Птуха уточнила, що при цьому в більшості областей України може утворитись сніговий покрив. Однак його максимальна висота - на рівнинних територіях - буде до 5 сантиметрів.

З огляду на такі погодні зміни, ймовірне також і незначне підвищення температури повітря у деяких регіонах країни.

"Щодо температурних показників, то вони на 14-15 лютого трохи підвищаться за рахунок того, що буде більше хмарності. І деякі повітряні потоки будуть з півдня в деяких регіонах. Тому в денні години навіть до плюса може перейти, але невеликого", - підсумувала Птуха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

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