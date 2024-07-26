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На Україну насувається антициклон Gustav: де й коли чекати спекотної погоди

П'ятниця 26 липня 2024 17:15
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На Україну насувається антициклон Gustav: де й коли чекати спекотної погоди Україну "накриє" антициклон Gustav (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні найближчими днями залежатиме від антициклону Gustav.

РБК-Україна розповідає, в які регіони та коли саме може повернутись спека.

Яку погоду несе в Україну антициклон

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, погоду України найближчими днями визначатиме антициклон на ім'я Gustav.

Виходячи з цього впродовж суботи й неділі 27-28 липня у більшості регіонів домінуватиме суха та сонячна погода.

Максимальні температури повітря можуть бути такими:

  • у більшості областей - 29-33 градуса за Цельсієм
  • у південній частині України - 33-36 градусів вище нуля

На Україну насувається антициклон Gustav: де й коли чекати спекотної погоди

Антициклон Gustav та інші повітряні потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)

У суботу, 27 липня, дещо прохолодніше може бути в західних областях - до 25-28°С (в неділю, 28 липня, там також посилиться спека).

"У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно. В денні години температура повітря коливатиметься близько +30 градусів", - додала експерт.

За її словами, відчутне зниження температури повітря очікується:

  • у понеділок, 29 липня - у більшості регіонів
  • у вівторок, 30 липня - на півдні та сході

Крім того, у понеділок-вівторок в Україні передбачається посилення вітру. Місцями - до штормових поривів.

"Наступна черга ввімкнення спеки орієнтовно з 4-го серпня", - підсумувала синоптик.

На Україну насувається антициклон Gustav: де й коли чекати спекотної погоди

Допис Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Де очікується пожежна небезпека

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі громадян попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Уточнюється, що він зберігатиметься впродовж 26-29 липня практично у всіх регіонах, окрім:

  • більшості західних областей
  • Вінницької області
  • Одеської області
  • Криму

На Україну насувається антициклон Gustav: де й коли чекати спекотної погоди

Пожежна небезпека по Україні станом на 29 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди в Україні в середині липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

Читайте також, якої біди наробили в Україні дощі та шквали на тлі аномальної спеки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.

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