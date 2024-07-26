На Україну насувається антициклон Gustav: де й коли чекати спекотної погоди
Погода в Україні найближчими днями залежатиме від антициклону Gustav.
РБК-Україна розповідає, в які регіони та коли саме може повернутись спека.
Яку погоду несе в Україну антициклон
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, погоду України найближчими днями визначатиме антициклон на ім'я Gustav.
Виходячи з цього впродовж суботи й неділі 27-28 липня у більшості регіонів домінуватиме суха та сонячна погода.
Максимальні температури повітря можуть бути такими:
- у більшості областей - 29-33 градуса за Цельсієм
- у південній частині України - 33-36 градусів вище нуля
Антициклон Gustav та інші повітряні потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)
У суботу, 27 липня, дещо прохолодніше може бути в західних областях - до 25-28°С (в неділю, 28 липня, там також посилиться спека).
"У Києві в суботу та неділю буде сонячно, сухо, спекотно. В денні години температура повітря коливатиметься близько +30 градусів", - додала експерт.
За її словами, відчутне зниження температури повітря очікується:
- у понеділок, 29 липня - у більшості регіонів
- у вівторок, 30 липня - на півдні та сході
Крім того, у понеділок-вівторок в Україні передбачається посилення вітру. Місцями - до штормових поривів.
"Наступна черга ввімкнення спеки орієнтовно з 4-го серпня", - підсумувала синоптик.
Допис Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Де очікується пожежна небезпека
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі громадян попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Уточнюється, що він зберігатиметься впродовж 26-29 липня практично у всіх регіонах, окрім:
- більшості західних областей
- Вінницької області
- Одеської області
- Криму
Пожежна небезпека по Україні станом на 29 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди в Україні в середині липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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