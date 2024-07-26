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На Украину надвигается антициклон Gustav: где и когда ждать жаркой погоды

Пятница 26 июля 2024 17:15
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На Украину надвигается антициклон Gustav: где и когда ждать жаркой погоды Украину "накроет" антициклон Gustav (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в ближайшие дни будет зависеть от антициклона Gustav.

РБК-Украина рассказывает, в какие регионы и когда именно может вернуться жара.

Какую погоду несет в Украину антициклон

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, погоду Украины в ближайшие дни будет определять антициклон по имени Gustav.

Исходя из этого, в течение субботы и воскресенья 27-28 июля в большинстве регионов будет доминировать сухая и солнечная погода.

Максимальные температуры воздуха могут быть такими:

  • в большинстве областей - 29-33 градуса по Цельсию
  • в южной части Украины - 33-36 градусов выше нуля

На Украину надвигается антициклон Gustav: где и когда ждать жаркой погоды

Антициклон Gustav и другие воздушные потоки (карта: facebook.com/tala.didenko)

В субботу, 27 июля, несколько прохладнее может быть в западных областях - до 25-28°С (в воскресенье, 28 июля, там также усилится жара).

"В Киеве в субботу и воскресенье будет солнечно, сухо, жарко. В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 градусов", - добавила эксперт.

По ее словам, ощутимое снижение температуры воздуха ожидается:

  • в понедельник, 29 июля - в большинстве регионов
  • во вторник, 30 июля - на юге и востоке

Кроме того, в понедельник-вторник в Украине предполагается усиление ветра. Местами - до штормовых порывов.

"Следующая очередь включения жары ориентировочно с 4 августа", - подытожила синоптик.

На Украину надвигается антициклон Gustav: где и когда ждать жаркой погоды

Пост Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Где ожидается пожарная опасность

Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре граждан предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Уточняется, что он будет сохраняться в течение 26-29 июля практически во всех регионах, кроме:

  • большинства западных областей
  • Винницкой области
  • Одесской области
  • Крыма

На Украину надвигается антициклон Gustav: где и когда ждать жаркой погоды

Пожарная опасность по Украине на 29 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах в Украине в середине июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.

Читайте также, какие беды наделали в Украине дожди и шквалы на фоне аномальной жары.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.

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