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Україну намагаються "затягти" на переговори з РФ. Ми підемо на це лише на своїх умовах, - Данілов

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 09:32
Україну намагаються "затягти" на переговори з РФ. Ми підемо на це лише на своїх умовах, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Різні країни намагаються "затягти" Україну за стіл переговорів з Росією. Проте якщо держава піде на це, то перемовини будуть проходити на наших умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії", - сказав він.

Данілов заявив, що наразі активізувалася дуже велика кампанія з цього приводу. Так, лунає багато пропозиції щодо переговорів з різних країн.

"Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни", - підкреслив секретар РНБО.

Він також додав, що ніхто не збирається "здавати" національні інтереси України, "як би цього не хотіли деякі представники деяких країн, які сьогодні активно включилися в цю ситуацію".

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначив, що мирні перемовини між РФ та Україною наразі неможливі. За його словами, зараз немає бажання Росії "вийти з окупованих нею територій", а Україна "сподівається їх повернути".

При цьому в ОП зазначили, що мир в Україні цілком можливий та назвали передумови для цього.

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Олексій Данілов РНБО Російська Федерація
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