ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського відповіли на заяву генсека ООН про "неможливість мирних переговорів"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 травня 2023 15:31
У Зеленського відповіли на заяву генсека ООН про "неможливість мирних переговорів" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента вражені фразою генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про "неможливість мирних переговорів" з РФ. Оскільки мир "цілком можливий" за конкретних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Фраза Генсека ООН Антоніу Гутерреша, що "мир в Україні зараз неможливий", дещо вражає", - написав Подоляк.

За його словами, мир в Україні цілком можливий, якщо:

  1. Агресору нагадають нарешті відповідні статті статуту ООН та "ввічливо" попросять залишити чужу територію.
  2. Перестануть вважати частиною ООН і Радбезу ООН.
  3. Росія виведе свої війська з України.

"Не треба плодити сенси й виправдовувати штучне безсилля, коли все очевидно", - зауважив Подоляк.

Що сказав генсек ООН

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у інтерв'ю El Pais сказав, що мирні перемовини між РФ та Україною наразі неможливі. За його словами, наразі немає бажання Росії "вийти з окупованих нею територій", а Україна "сподівається їх повернути".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні