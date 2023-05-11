Украину пытаются "затянуть" на переговоры с РФ. Мы пойдем на это только на своих условиях, - Данилов

Разные страны пытаются "затянуть" Украину за стол переговоров с Россией. Однако, если государство пойдет на это, то переговоры будут проходить на наших условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно быстрее усадить нас за стол переговоров на условиях России", - сказал он.

Данилов заявил, что сейчас активизировалась очень большая кампания на этот счет. Так, звучит много предложения по переговорам из разных стран.

"Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также добавил, что никто не собирается "сдавать" национальные интересы Украины, "как бы этого ни хотели некоторые представители некоторых стран, которые сегодня активно включились в эту ситуацию".

Напомним, генсек ООН Антониу Гуттериш отметил, что мирные переговоры между РФ и Украиной пока невозможны. По его словам, сейчас нет желания России "выйти из оккупированных ею территорий", а Украина "надеется их вернуть".

При этом в ОП отметили, что мир в Украине вполне возможен и назвали предпосылки для этого.

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