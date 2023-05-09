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Переговори про мир в Україні зараз неможливі, - генсек ООН

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 10:35
Переговори про мир в Україні зараз неможливі, - генсек ООН Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мирні переговори України та Росії наразі не можливі.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі", - сказав він.

За його словами, "обидві сторони переконані, що можуть перемогти".

"Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", - констатував Гутерріш.

Він також наголосив, що основною метою ООН є встановлення "справедливого миру у відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН".

Як повідомлялося, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що для того, щоб зупинити конфлікт, необхідно спробувати посадити Україну і РФ за стіл переговорів. Посередником у цих переговорах може стати Китай.

Своєю чергою, Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, оскільки зараз "погода військова".

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