Переговори про мир в Україні зараз неможливі, - генсек ООН
Мирні переговори України та Росії наразі не можливі.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.
"На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі", - сказав він.
За його словами, "обидві сторони переконані, що можуть перемогти".
"Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України.... А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", - констатував Гутерріш.
Він також наголосив, що основною метою ООН є встановлення "справедливого миру у відповідності з міжнародним правом та Статутом ООН".
Як повідомлялося, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що для того, щоб зупинити конфлікт, необхідно спробувати посадити Україну і РФ за стіл переговорів. Посередником у цих переговорах може стати Китай.
Своєю чергою, Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що час для переговорів України та Росії про завершення війни ще не настав, оскільки зараз "погода військова".
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