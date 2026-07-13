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Україну накриють грозові дощі: синоптики попередили про небезпеку 14 липня

16:34 13.07.2026 Пн
3 хв
На завтра вже оголошено I рівень небезпечності - "жовтий"
aimg Ірина Костенко
На Україну насуваються грозові дощі (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 14 липня буде нестійкою, з короткочасними дощами та грозами. Повітряні маси очікуються з північних напрямків, але холодно не буде.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації найближчими днями та прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Опади 14 липня: короткочасні дощі та грози очікуються по всій території України (вночі - крім півдня та сходу).
  • Попередження: через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили І рівень небезпечності ("жовтий").
  • Температура: 14 липня в Україні зберігатиметься комфортне літнє тепло - вночі +14...+19°С, вдень +23...+28°С.
  • Погода у Києві та області: у столичному регіоні також прогнозують дощі та грози, вдень температура повітря може підніматись до +27...+28°С.
  • Ризики: такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
  • Що далі: 15 липня погода відчутно не зміниться, проте вже 16 липня тиск підвищуватиметься, тож опадів може й не бути.

Особливості погоди найближчими днями

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (13-17 липня), синоптична ситуація в Україні складатиметься дещо по-різному.

Так, впродовж 14-15 липня нестійку погоду зумовлюватиме поле слабко зниженого тиску. Воно спричинятиме короткочасні дощі та грози.

16 липня тиск підвищуватиметься, тож опадів синоптики не чекають.

"На висотах повітряні маси надходитимуть з північних напрямків, проте вони нестимуть помірне приємне лагідне тепло", - розповіли спеціалісти.

Чого чекати від погоди в Україні 14 липня

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на добу, 14 липня, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Вночі на Правобережжі країни ймовірні небезпечні метеорологічні явища - грози (лише на півдні та сході країни - без опадів).

У вівторок вдень короткочасні дощі та грози прогнозують по всій території України.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 14 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями може бути туман.

Вітер при цьому очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19°С;
  • вдень +23...+28°С.

Прогноз погоди по Україні на 14 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують синоптики по Києву та області

Погода 14 липня по території Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.

Не виключаються як короткочасні дощі, так і грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря найближчої вночі:

  • у Києві +17...+19°С;
  • по області +14...+19°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

  • у Києві +25...+27°С;
  • по області +23...+28°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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