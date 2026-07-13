Украину накроют грозовые дожди: синоптики предупредили об опасности 14 июля

Главное: Осадки 14 июля : кратковременные дожди и грозы ожидаются на всей территории Украины (ночью - кроме юга и востока).

: кратковременные дожди и грозы ожидаются на всей территории Украины (ночью - кроме юга и востока). Предупреждение : из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили I уровень опасности ("желтый").

: из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили I уровень опасности ("желтый"). Температура : 14 июля в Украине будет сохраняться комфортное летнее тепло - ночью +14...+19°С, днем +23...+28°С.

: 14 июля в Украине будет сохраняться комфортное летнее тепло - ночью +14...+19°С, днем +23...+28°С. Погода в Киеве и области : в столичном регионе также прогнозируют дожди и грозы, днем температура воздуха может подниматься до +27...+28°С.

: в столичном регионе также прогнозируют дожди и грозы, днем температура воздуха может подниматься до +27...+28°С. Риски : такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

: такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий. Что дальше: 15 июля погода ощутимо не изменится, однако уже 16 июля давление будет повышаться, поэтому осадков может и не быть.

Особенности погоды в ближайшие дни

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (13-17 июля), синоптическая ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному.

Так, в течение 14-15 июля неустойчивую погоду будет обуславливать поле слабо пониженного давления. Оно повлечет за собой кратковременные дожди и грозы.

16 июля давление будет повышаться, поэтому осадков синоптики не ждут.

"На высотах воздушные массы будут поступать с северных направлений, однако они будут нести умеренное приятное ласковое тепло", - рассказали специалисты.

Чего ждать от погоды в Украине 14 июля

Исходя из прогноза УкрГМЦ на сутки, 14 июля погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.

Ночью на Правобережье страны возможны опасные метеорологические явления - грозы (лишь на юге и востоке страны - без осадков).

Во вторник днем кратковременные дожди и грозы прогнозируют по всей территории Украины.

"I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Опасные метеорологические явления по Украине 14 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами может быть туман.

Ветер при этом ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14...+19°С;

днем +23...+28°С.

Прогноз погоды по Украине на 14 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют синоптики по Киеву и области

Погода 14 июля на территории Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.

Не исключаются как кратковременные дожди, так и грозы (I уровень опасности, желтый).

Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве +17...+19°С;

по области +14...+19°С.

Температура воздуха во вторник днем: