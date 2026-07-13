Украину накроют грозовые дожди: синоптики предупредили об опасности 14 июля

Погода в Украине 14 июля будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Воздушные массы ожидаются с северных направлений, но холодно не будет.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации в ближайшие дни и прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (13-17 июля), синоптическая ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному.
Так, в течение 14-15 июля неустойчивую погоду будет обуславливать поле слабо пониженного давления. Оно повлечет за собой кратковременные дожди и грозы.
16 июля давление будет повышаться, поэтому осадков синоптики не ждут.
"На высотах воздушные массы будут поступать с северных направлений, однако они будут нести умеренное приятное ласковое тепло", - рассказали специалисты.
Исходя из прогноза УкрГМЦ на сутки, 14 июля погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.
Ночью на Правобережье страны возможны опасные метеорологические явления - грозы (лишь на юге и востоке страны - без осадков).
Во вторник днем кратковременные дожди и грозы прогнозируют по всей территории Украины.
"I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.
На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами может быть туман.
Ветер при этом ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Погода 14 июля на территории Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.
Не исключаются как кратковременные дожди, так и грозы (I уровень опасности, желтый).
Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха во вторник днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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