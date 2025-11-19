Україну накриють дощі зі снігом: якою сьогодні буде погода

У середу, 19 листопада, південні та східні області України накриють атмосферні фронти, які зумовлять вологу погоду та опади у вигляді дощу й мокрого снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом Діденко, сьогодні волога погода пануватиме на півдні України, а також у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській областях, місцями на Черкащині та у Кропивницькому з районами. Дощі в окремих регіонах при нижчих температурах переходитимуть у мокрий сніг.

Водночас більшість західних і північних областей, а також Вінниччина та Полтавщина, залишатимуться без істотних опадів.



Вночі у північних і західних регіонах очікується від 0 до 4 градусів морозу, на решті території температура становитиме від +2 до +6 градусів. Вдень повітря прогріється лише до 8 градусів, тепліше буде лише в Криму - до +14 градусів.

У Києві 19 листопада, буде холодно: вночі до 3 градусів морозу, вдень до 5 градусів тепла. Опадів не прогнозується, а сильний вітер, що панував напередодні, поступово вщухне.