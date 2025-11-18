ua en ru
Сніг, дощі й мороз: українців попередили про різке погіршення погоди 19 листопада

Україна, Вівторок 18 листопада 2025 20:53
Сніг, дощі й мороз: українців попередили про різке погіршення погоди 19 листопада Ілюстративне фото: українців попередили про різке погіршення погоди 19 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україні 19 листопада очікується суттєве погіршення погодних умов. Атмосферні фронти принесуть мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, атмосферні фронти принесуть дощі на південь, схід та в центральні області, місцями - із мокрим снігом. Натомість у західних і північних регіонах, що перебуватимуть у зоні підвищеного тиску, опадів не прогнозується.

Температурна ситуація буде контрастною: на півдні та сході вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів, у Криму - до +20 градусів. На решті території внаслідок вторгнення холодної повітряної маси очікується зниження температури - вночі від 0 до -5 градусів, у багатьох центральних областях до +5 градусів, вдень 2-7 градуси тепла. У Карпатах - мороз до -9 градусів та близько 0 градусів вдень.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎Берести BO --1- +3_+5 НСЬКА ОБЛАСТЫИа -2_-4 +4_+6 مم- +4_+6" Черг. Луцьк Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua gov.ua ТОМИРСЬКА СУМСЬКА ОбЛАСТЬ -プ_-5 +4_+6 Львив سر 4_+6 Киίв Воронеж +3'_+5 +3_+5 Житомир م Суми حم-_و +3+5 ноПт 3 +3.+5° Франкйасък Вённи و+ +3_+5" +4 YKPAIHO -3--1- ولر+ +5° 5-5- +3_+5 Полтава Че Черниец АРКОВСЬКА ОБЛАСТЬ +3.+5° УгЬкА +4_+6 Дннтро МОЛДОВА МИКОЛаР ОбЛЬ +B_+6 +9..+11° Луганськ, 3anopi ЮДЕСЬКА ОБЛА Донецы +7_+9 +5_+7° aiB РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ه OPACTO Картографечни Картографми.данат+Ва2ком дан AT BiaikoM» 450 АВТР" PEC НА Бухарест +10° +10°__+8 日 +17_-19 Севастополь Краснодар‎»‎‎

Дорожні служби повідомляють, що вже створено запаси протиожеледних матеріалів та підготовлено 2 386 одиниць техніки до роботи взимку. У західних областях, зокрема на гірських перевалах, уже випав сніг, дороги стали слизькими, видимість погіршується. Там у посиленому режимі працюють 27 одиниць техніки, щоб забезпечити проїзд дорогами державного значення.

У Чернігівській, Львівській і Тернопільській областях місцями дощить. З 19 листопада сніг та похолодання поширяться на південні, центральні та східні регіони.

Водіїв закликають бути уважними, враховувати погодні умови під час планування поїздок та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості регіонів вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла. Лише на півдні, сході та в Дніпропетровській області буде значно тепліше - від +12 до +17 градус

