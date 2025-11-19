Украину накроют дожди со снегом: какой сегодня будет погода

В среду, 19 ноября, южные и восточные области Украины накроют атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу Диденко, сегодня влажная погода будет царить на юге Украины, а также в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, местами в Черкасской области и в Кропивницком с районами. Дожди в отдельных регионах при более низких температурах будут переходить в мокрый снег.

В то же время большинство западных и северных областей, а также Винницкая и Полтавская области, будут оставаться без существенных осадков.



Ночью в северных и западных регионах ожидается от 0 до 4 градусов мороза, на остальной территории температура составит от +2 до +6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 8 градусов, теплее будет только в Крыму - до +14 градусов.

В Киеве 19 ноября, будет холодно: ночью до 3 градусов мороза, днем до 5 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, а сильный ветер, царивший накануне, постепенно утихнет.