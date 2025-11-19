ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накроют дожди со снегом: какой сегодня будет погода

Украина, Среда 19 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Украину накроют дожди со снегом: какой сегодня будет погода Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 19 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В среду, 19 ноября, южные и восточные области Украины накроют атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу Диденко, сегодня влажная погода будет царить на юге Украины, а также в Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, местами в Черкасской области и в Кропивницком с районами. Дожди в отдельных регионах при более низких температурах будут переходить в мокрый снег.

В то же время большинство западных и северных областей, а также Винницкая и Полтавская области, будут оставаться без существенных осадков.
На зображенні може бути: карта та текст «0001- 1000 10តរៀល 1005 ま出ね -1005 H 10 02D H 1020 H 1030 1015 1025 025 1020 Forecast Valid: Wed 19 Νον Wed19Nov202512UTC 2025 12 UTC Issued suedal17-11/2050UTC @ copyright @copyrightKIIMI KHMI H OE 30N»

Ночью в северных и западных регионах ожидается от 0 до 4 градусов мороза, на остальной территории температура составит от +2 до +6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 8 градусов, теплее будет только в Крыму - до +14 градусов.

В Киеве 19 ноября, будет холодно: ночью до 3 градусов мороза, днем до 5 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, а сильный ветер, царивший накануне, постепенно утихнет.

Ранее мы писали, что в Украине 19 ноября ожидается существенное ухудшение погодных условий. Атмосферные фронты принесут мокрый снег с дождем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Польша подняла в небо авиацию из-за ударов РФ по Украине, все системы в повышеной готовности
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского