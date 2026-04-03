UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Україну накриють дощі та грози: де будуть опади сьогодні та коли чекати морозів

07:00 03.04.2026 Пт
2 хв
Сьогодні погода буде дощовою та хмарною, а далі синоптик прогнозує "мінуси"
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 3 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 3 квітня, в Україні збережеться тепла, але волога погода з дощами та місцями грозами. Проте вже найближчими днями очікується відчутне похолодання з невеликими морозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, вдень температура повітря становитиме +12+19 градусів, однак у західних областях буде свіжіше - місцями +8+11 градусів. Дощі очікуються майже по всій території країни, подекуди короткочасні.

В Укргідрометцентр уточнили, що погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску та тепла волога повітряна маса.

По країні прогнозують хмарність з проясненнями, невеликі дощі, а вдень у центральних областях місцями можливі грози.

Вночі та вранці у більшості центральних і південних регіонів очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 13-18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та періодичні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +14+16 градусів.

Що далі

За прогнозом Діденко, 7-8 квітня в Україні очікується різке похолодання.

До країни зайде холодна повітряна маса, через що температура вдень знизиться до +4+9 градусів, а вночі можливі невеликі "мінуси".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в Києві