Україну накриють дощі та грози: де будуть опади сьогодні та коли чекати морозів

Погода в Україні

За словами Діденко, вдень температура повітря становитиме +12+19 градусів, однак у західних областях буде свіжіше - місцями +8+11 градусів. Дощі очікуються майже по всій території країни, подекуди короткочасні.

В Укргідрометцентр уточнили, що погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску та тепла волога повітряна маса.

По країні прогнозують хмарність з проясненнями, невеликі дощі, а вдень у центральних областях місцями можливі грози.

Вночі та вранці у більшості центральних і південних регіонів очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 13-18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та періодичні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +14+16 градусів.

Що далі

За прогнозом Діденко, 7-8 квітня в Україні очікується різке похолодання.

До країни зайде холодна повітряна маса, через що температура вдень знизиться до +4+9 градусів, а вночі можливі невеликі "мінуси".