Украину накроют дожди и грозы: где будут осадки сегодня и когда ждать морозов

Сегодня, 3 апреля, в Украине сохранится теплая, но влажная погода с дождями и местами грозами. Однако уже в ближайшие дни ожидается ощутимое похолодание с небольшими морозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.
По словам Диденко, днем температура воздуха составит +12+19 градусов, однако в западных областях будет свежее - местами +8+11 градусов. Дожди ожидаются почти по всей территории страны, местами кратковременные.
В Укргидрометцентре уточнили, что погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления и теплая влажная воздушная масса.
По стране прогнозируют облачность с прояснениями, небольшие дожди, а днем в центральных областях местами возможны грозы.
Ночью и утром в большинстве центральных и южных регионов ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем - северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов.
В столице сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями и периодические дожди. Температура воздуха днем поднимется до +14+16 градусов.
По прогнозу Диденко, 7-8 апреля в Украине ожидается резкое похолодание.
В страну зайдет холодная воздушная масса, из-за чего температура днем снизится до +4+9 градусов, а ночью возможны небольшие "минусы".
