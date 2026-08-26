Україну накриють дощі, але не надовго: яку погоду чекати завтра і коли повернеться тепло

Погода в Україні 27 серпня буде з короткочасними дощами й місцями з грозами у більшості областей. Проте пізніше опади почнуть "зміщуватись", а температура повітря в окремих регіонах - рости.
Докладніше про прогноз на завтра та подальші синоптичні зміни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 27 серпня очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі, а місцями - також і грози, ймовірні у більшості областей України (крім північної частини).
Вітер прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись до +21...+26°С.
Пізніше (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 27-29 серпня), опади в Україні будуть "зміщуватись":
На решті території України - без опадів.
Вітер при цьому очікується північно-східний - з переходом на південно-східний (7-12 м/с).
Вдень місцями ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с:
На кілька градусів може змінитись і температура повітря:
У суботу, 29 серпня, стовпчики термометрів можуть підніматись до +31°С:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж четверга, 27 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується з мінливою хмарністю та без опадів.
Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
28 серпня, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +15°С вночі та +22°С вдень.
29 серпня ніч залишиться на рівні +15°С, а вдень може бути вже близько +25°С.
30 серпня ніч прогнозують попередньо дещо теплішу - близько +18°С, вдень - знову близько +25°С.
Останній день літа, 31 серпня, може бути ще теплішим. Вночі +18°С, вдень +29°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, українцям пояснили, яким може бути вересень в Україні.
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