Украину накроют дожди, но ненадолго: какую погоду ждать завтра и когда вернется тепло

Погода в Украине 27 августа будет с кратковременными дождями и местами с грозами в большинстве областей. Однако позже осадки начнут "смещаться", а температура воздуха в отдельных регионах - расти.
Подробнее о прогнозе на завтра и дальнейших синоптических изменениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 27 августа ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди, а местами - также и грозы, вероятные в большинстве областей Украины (кроме северной части).
Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Между тем днем столбики термометров могут подниматься до +21...+26°С.
Позже (исходя из прогноза УкрГМЦ на 27-29 августа), осадки в Украине будут "смещаться":
На остальной территории Украины - без осадков.
Ветер при этом ожидается северо-восточный - с переходом на юго-восточный (7-12 м/с).
Днем местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с:
На несколько градусов может измениться и температура воздуха:
В субботу, 29 августа, столбики термометров могут подниматься до +31°С:
По территории города Киева и Киевской области погода в течение четверга, 27 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается с переменной облачностью и без осадков.
Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
28 августа, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +15°С ночью и +22°С днем.
29 августа ночь останется на уровне +15°С, а днем может быть уже около +25°С.
30 августа ночь прогнозируют предварительно несколько теплее - около +18°С, днем - снова около +25°С.
Последний день лета, 31 августа, может быть еще теплее. Ночью +18°С, днем +29°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, украинцам объяснили, каким может быть сентябрь в Украине.
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