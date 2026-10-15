Україну накривають дощі: як зміниться погода 16 жовтня та де ймовірний мокрий сніг

Погода в Україні 16 жовтня очікується хмарна та дощова. Нічні заморозки відступлять, проте місцями не виключається мокрий сніг.
Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що 16 жовтня особливу увагу синоптиків знову привертатиме циклонічність на півдні.
"Центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем", - уточнили спеціалісти.
Повідомляється, що своїм впливом вона охоплюватиме більшість областей України.
Проте більш відчутним він буде на Лівобережжі (особливо вночі).
Тим часом виступ високого тиску з півночі поширюватиметься лише на північний захід країни.
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Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на добу 16 жовтня, погода без опадів вдень п'ятниці очікується у більшості південних областей України.
На решті території - помірні дощі.
Вночі на Лівобережжі - місцями значні дощі.
У Карпатах - подекуди з мокрим снігом.
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Вітер впродовж 16 жовтня переважатиме північний (на сході країни - східний). Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
"Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Вдень синоптики розраховують на помірне тепло, буде також хмарно.
При цьому найтепліше - на сході та південному сході країни.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в денні години:
По території міста Києва та Київської області в цілому погоду впродовж 16 жовтня прогнозують також хмарну та дощову.
У столиці:
Вітер - північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у п'ятницю вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють спеціалісти УкрГМЦ і створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому.
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