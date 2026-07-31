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Україну накриває спека: де на вихідних буде найгарячіше і куди "прорвуться" грозові дощі

16:04 31.07.2026 Пт
4 хв
Стовпчики термометрів можуть показувати місцями до +37°С, а що з вітром?
aimg Ірина Костенко
Україну накриває спека: де на вихідних буде найгарячіше і куди "прорвуться" грозові дощі На Україну насувається сильна спека (фото ілюстративне: Getty Images)
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Найближчими днями в Україну прийде сильна спека, яка триматиме деякі області "під ковпаком". Синоптики прогнозують чималі градуси як удень, так і вночі, тоді як рятівних дощів доведеться ще дочекатись.

Докладніше про прогноз на вихідні та синоптичну ситуацію в Україні на початку наступного робочого тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Погода в суботу: 1 серпня очікується мала хмарність (без опадів), температура вночі +15...+20°С, вдень у більшості регіонів +27...+32°С (на заході місцями сильна спека +35...+37°С).
  • Погода в неділю: 2 серпня переважатиме суха й спекотна погода (окремі грозові дощі можливі вдень на північному заході), вночі +15...+22°С, вдень по країні +27...+34°С, на заході - до +35...+37°С.
  • Погода в понеділок: 3 серпня зберігатиметься спека (вдень окремі грозові дощі ймовірні на півночі), вночі +15...+22°С, вдень +27...+34°С, сильна спека - до +35...+37°С - накриє західні та південні області.
  • Що з вітром: впродовж 1-3 серпня вітер буде спокійним (змінних напрямків, 3-8 м/с), що навіть посилюватиме відчуття спеки.
  • Столичний регіон: у Києві та області 1 серпня опадів не прогнозують, вночі до +20°С, вдень до +32°С (надалі спека зростатиме і вдень, і вночі).

Прогноз погоди на суботу

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 1 серпня очікується:

  • з невеликою хмарністю;
  • без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • найближчої ночі - близько +15...+20°С;
  • вдень по Україні - близько +27...+32°С;
  • вдень у західних областях - місцями сильна спека +35...+37°С.

Україну накриває спека: де на вихідних буде найгарячіше і куди &quot;прорвуться&quot; грозові дощіПрогноз погоди по Україні на 1 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою в неділю

Впродовж неділі, 2 серпня, в Україні переважатиме суха та жарка погода.

Окремі грозові дощі вдень ймовірні лише на північному заході країни.

Стовпчики термометрів можуть підніматись:

  • вночі - до +15...+22°С;
  • вдень по Україні - до +27...+34°С;
  • у західних областях - залишатиметься місцями сильна спека +35...+37°С.

Україну накриває спека: де на вихідних буде найгарячіше і куди &quot;прорвуться&quot; грозові дощіПрогноз погоди по Україні на 2 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись у понеділок

У понеділок, 3 серпня, в Україні буде так само переважати суха й спекотна погода.

Хоча окремі грозові дощі ймовірні вдень у північній частині країни.

Температура повітря вночі залишиться приблизно така сама - близько +15...+22°С.

Вдень стовпчики термометрів у більшості регіонів знову підніматимуться до +27...+34°С.

Тим часом сильна спека, крім західних областей, накриє також і на південні. Там місцями може бути до +35...+37°С.

"Щодо вітрової ситуації (впродовж 1-3 серпня, - Ред.). Вона - спокійна. Вітер - змінних напрямків, класичний в антициклоні, 3-8 м/с... Посилюватиме - своєю відсутністю - більш спекотні значення температури", - розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Яку погоду чекати по Києву та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 1 серпня очікується:

  • з невеликою хмарністю;
  • без опадів.

Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +18...+20°С;
  • по області +15...+20°С.

Температура повітря в суботу вдень:

  • у Києві +30...+32°С;
  • по області +27...+32°С.

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть підніматись ще вище і вночі, і вдень.

Україну накриває спека: де на вихідних буде найгарячіше і куди &quot;прорвуться&quot; грозові дощіГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

2 серпня середня температура по місту вночі очікується близько +20°С, а вдень +32°С.

3 серпня середня температура по місту вночі може становити близько +22°С, а вдень - вже +34°С.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, звідки до нас надходить розпечена повітряна маса та як надовго може затриматись спека.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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