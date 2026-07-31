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Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда "прорвутся" грозовые дожди

16:04 31.07.2026 Пт
4 мин
Столбики термометров могут показывать местами до +37°С, а что с ветром?
aimg Ирина Костенко
Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда "прорвутся" грозовые дожди На Украину надвигается сильная жара (фото иллюстративное: Getty Images)
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В ближайшие дни в Украину придет сильная жара, которая будет держать некоторые области "под колпаком". Синоптики прогнозируют немалые градусы как днем, так и ночью, тогда как спасительных дождей придется еще дождаться.

Более подробно о прогнозе на выходные и синоптической ситуации в Украине в начале следующей рабочей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Погода в субботу: 1 августа ожидается небольшая облачность (без осадков), температура ночью +15...+20°С, днем в большинстве регионов +27...+32°С (на западе местами сильная жара +35...+37°С).
  • Погода в воскресенье: 2 августа будет преобладать сухая и жаркая погода (отдельные грозовые дожди возможны днем на северо-западе), ночью +15...+22°С, днем по стране +27...+34°С, на западе - до +35...+37°С.
  • Погода в понедельник: 3 августа будет сохраняться жара (днем отдельные грозовые дожди вероятны на севере), ночью +15...+22°С, днем +27...+34°С, сильная жара - до +35...+37°С - накроет западные и южные области.
  • Что с ветром: на протяжении 1-3 августа ветер будет спокойным (переменных направлений, 3-8 м/с), что будет даже усиливать ощущение жары.
  • Столичный регион: в Киеве и области 1 августа осадков не прогнозируют, ночью до +20°С, днем до +32°С (в дальнейшем жара будет расти и днем, и ночью).

Прогноз погоды на субботу

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 1 августа ожидается:

  • с небольшой облачностью;
  • без осадков.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в ближайшую ночь - около +15...+20°С;
  • днем по Украине - около +27...+32°С;
  • днем в западных областях - местами сильная жара +35...+37°С.

Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда &quot;прорвутся&quot; грозовые дождиПрогноз погоды по Украине на 1 августа (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в воскресенье

В воскресенье, 2 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

Отдельные грозовые дожди днем возможны лишь на северо-западе страны.

Столбики термометров могут подниматься:

  • ночью - до +15...+22°С;
  • днем по Украине - до +27...+34°С;
  • в западных областях - будет оставаться местами сильная жара +35...+37°С.

Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда &quot;прорвутся&quot; грозовые дождиПрогноз погоды по Украине на 2 августа (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться в понедельник

В понедельник, 3 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

Хотя отдельные грозовые дожди вероятны днем в северной части страны.

Температура воздуха ночью останется примерно такая же - около +15…+22°С.

Днем столбики термометров в большинстве регионов будут снова подниматься до +27...+34°С.

Тем временем сильная жара, кроме западных областей, накроет также и на южные. Там местами может быть до +35...+37°С.

"О ветровой ситуации (в течение 1-3 августа, - Ред.). Она - спокойная. Ветер - переменных направлений, классический в антициклоне, 3-8 м/с... Будет усиливать - своим отсутствием - более жаркие значения температуры", - рассказала руководительница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какую погоду ждать по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 1 августа ожидается:

  • с небольшой облачностью;
  • без осадков.

Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +18...+20°С;
  • по области +15...+20°С.

Температура воздуха в субботу днем:

  • в Киеве +30...+32°С;
  • по области +27...+32°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут подниматься еще выше и ночью, и днем.

Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда &quot;прорвутся&quot; грозовые дождиГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

2 августа средняя температура по городу ночью ожидается около +20°С, а днем +32°С.

3 августа средняя температура по городу ночью может составлять около +22°С, а днем - уже +34°С.

Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина, откуда к нам поступает раскаленная воздушная масса и как надолго может задержаться жара.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким может быть последний месяц лета в Украине в целом.

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