Україну накриває холодний фронт: де чекати дощ і зниження температури 2 вересня

На погоду в Україні 2 вересня впливатимуть одночасно холодний атмосферний фронт та поле високого тиску. Не менш контрастною прогнозують і температуру повітря.
Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, на погоду в окремих регіонах України впродовж 2 вересня буде впливати холодний атмосферний фронт.
Саме він зумовить короткочасний дощ (місцями):
Погоду без опадів на решті території при цьому визначатиме, за даними УкрГМЦ, поле високого тиску.
Українцям пояснили, що в цілому погода впродовж 2 вересня очікується з мінливою хмарністю.
Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
В УкрГМЦ розповіли, що цей західний вітер нестиме прохолодне повітря, вплив якого "дужче відчуватиметься вночі" - стовпчики термометрів в середньому по Україні можуть показувати +9...+15°С.
Тим часом у Карпатах найближчої ночі може бути ще прохолодніше - близько +5...+10°С.
Вдень синоптики розраховують на помірне тепло - близько +22...+27°С.
У Карпатах в денні години - також прохолодніше - приблизно +17...+22°С.
Тим часом відчутно тепліше - до +31°С - може бути:
Погода впродовж 2 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується також із мінливою хмарністю:
Вітер прогнозують західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дністер встановив історичні антирекорди (яка ситуація на річці й у чому небезпека).
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
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