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Україну накриває холодний фронт: де чекати дощ і зниження температури 2 вересня

17:10 01.09.2026 Вт
2 хв
Вночі місцями може бути +5°С, хоча вдень в окремих областях прогріє до +31°С
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні місцями може бути з дощем (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На погоду в Україні 2 вересня впливатимуть одночасно холодний атмосферний фронт та поле високого тиску. Не менш контрастною прогнозують і температуру повітря.

Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях України ймовірні дощі

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, на погоду в окремих регіонах України впродовж 2 вересня буде впливати холодний атмосферний фронт.

Саме він зумовить короткочасний дощ (місцями):

  • на Прикарпатті;
  • у більшості центральних областей;
  • найближчої ночі - також і в більшості північних областей.

Погоду без опадів на решті території при цьому визначатиме, за даними УкрГМЦ, поле високого тиску.

Читайте також: Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересня

Як зміниться температура вночі та вдень

Українцям пояснили, що в цілому погода впродовж 2 вересня очікується з мінливою хмарністю.

Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

В УкрГМЦ розповіли, що цей західний вітер нестиме прохолодне повітря, вплив якого "дужче відчуватиметься вночі" - стовпчики термометрів в середньому по Україні можуть показувати +9...+15°С.

Тим часом у Карпатах найближчої ночі може бути ще прохолодніше - близько +5...+10°С.

Вдень синоптики розраховують на помірне тепло - близько +22...+27°С.

У Карпатах в денні години - також прохолодніше - приблизно +17...+22°С.

Тим часом відчутно тепліше - до +31°С - може бути:

  • на Закарпатті;
  • у південно-східній частині України.

Особливості погоди в Україні 2 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати по Києву та області

Погода впродовж 2 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується також із мінливою хмарністю:

  • вночі - короткочасний дощ;
  • вдень - без опадів.

Вітер прогнозують західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +23...+25°С;
  • по області +22...+27°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дністер встановив історичні антирекорди (яка ситуація на річці й у чому небезпека).

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Читайте також, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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