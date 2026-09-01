Україну накриває холодний фронт: де чекати дощ і зниження температури 2 вересня

В яких областях України ймовірні дощі

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, на погоду в окремих регіонах України впродовж 2 вересня буде впливати холодний атмосферний фронт.

Саме він зумовить короткочасний дощ (місцями):

на Прикарпатті;

у більшості центральних областей;

найближчої ночі - також і в більшості північних областей.

Погоду без опадів на решті території при цьому визначатиме, за даними УкрГМЦ, поле високого тиску.

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Як зміниться температура вночі та вдень

Українцям пояснили, що в цілому погода впродовж 2 вересня очікується з мінливою хмарністю.

Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

В УкрГМЦ розповіли, що цей західний вітер нестиме прохолодне повітря, вплив якого "дужче відчуватиметься вночі" - стовпчики термометрів в середньому по Україні можуть показувати +9...+15°С.

Тим часом у Карпатах найближчої ночі може бути ще прохолодніше - близько +5...+10°С.

Вдень синоптики розраховують на помірне тепло - близько +22...+27°С.

У Карпатах в денні години - також прохолодніше - приблизно +17...+22°С.

Тим часом відчутно тепліше - до +31°С - може бути:

на Закарпатті;

у південно-східній частині України.

Особливості погоди в Україні 2 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати по Києву та області

Погода впродовж 2 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується також із мінливою хмарністю:

вночі - короткочасний дощ;

вдень - без опадів.

Вітер прогнозують західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві +13...+15°С;

по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень: