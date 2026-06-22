Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червня

До України наближається холодний атмосферний фронт, який відчутно збільшить кількість опадів. Місцями ймовірні небезпечні грози, шквали і навіть град, але температура залишиться по-справжньому літня.

Докладніше про особливості погоди найближчим часом і впродовж вівторка, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Зміна ситуації : 23 червня територією України рухатиметься атмосферний фронт, який у деякі області принесе грозові дощі.

: 23 червня територією України рухатиметься атмосферний фронт, який у деякі області принесе грозові дощі. Небезпека : в окремих районах ймовірні град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі.

: в окремих районах ймовірні град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі. Температура повітря : вночі +15...+20°С, вдень +27...+32°С (на заході та півночі - до +23...+28°С).

: вночі +15...+20°С, вдень +27...+32°С (на заході та півночі - до +23...+28°С). Київ і область: невеликий короткочасний дощ найближчої ночі та суха погода вдень, температура в нічні години - до +20°С, в денні - до +28°С.

Чому та як саме змінюється погода

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже зараз до нас наближається холодний атмосферний фронт.

Впродовж вівторка, 23 червня, він проходитиме "через Україну".

"Тому у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали", - повідомила експерт.

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що атмосферний фронт повільно переміщуватиметься через територію нашої країни:

з півночі;

на південь.

Атмосферний фронт станом на 23 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Зазначається, що цей фронт:

лежатиме в полі підвищеного тиску;

матиме різну активність на різних ділянках;

спричинятиме типові літні короткочасні дощі (яких вночі траплятиметься значно менше, ніж вдень).

Опади, за словами синоптиків, будуть "строкаті" - за своїм розподілом по датах, території та інтенсивності.

Тим часом температуру повітря в УкрГМЦ прогнозують по-літньому теплу. Йдеться про "приємно теплі ночі та жаркі дні" в більшості областей.

Попередження синоптиків на найближчий час

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища ймовірні вже найближчим часом і з утриманням до кінця доби 22 червня:

у західних областях;

у північних областях.

Йдеться про грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили спеціалісти.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 22 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на 23 червня

Найближчої ночі погода по Україні очікується переважно без опадів. У північній частині - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с

Проте вже вдень 23 червня небезпечні метеорологічні явища - грози, град і шквали 15-20 м/с - ймовірні:

у південній частині України;

у більшості західних областей;

у більшості центральних областей.

Небезпечні метеорологічні явища 23 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

В цілому короткочасні дощі прогнозують у багатьох областях (крім півночі та північно-східної частини країни).

На Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі.

Температура повітря 23 червня очікується така:

вночі +15...+20°С;

вдень +27...+32°С.

Тим часом дещо свіжіше - близько +23...+28°С - буде:

у західних областях;

у північних областях.

Особливості погоди в Україні 23 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області найближчим часом і до кінця доби 22 червня також ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про грози, а в окремих районах - про град і шквали 15-20 м/с.

Впродовж 23 червня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:

вночі - місцями невеликий короткочасний дощ;

вдень - без опадів.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 23 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +18...+20°С;

по області +15...+20°С.

Температура повітря в суботу вдень: