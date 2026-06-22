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Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червня

16:46 22.06.2026 Пн
4 хв
Де негода може "вдарити" вже найближчим часом?
aimg Ірина Костенко
Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червня Опадів в Україні знову стане більше (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
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До України наближається холодний атмосферний фронт, який відчутно збільшить кількість опадів. Місцями ймовірні небезпечні грози, шквали і навіть град, але температура залишиться по-справжньому літня.

Докладніше про особливості погоди найближчим часом і впродовж вівторка, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Зміна ситуації: 23 червня територією України рухатиметься атмосферний фронт, який у деякі області принесе грозові дощі.
  • Небезпека: в окремих районах ймовірні град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі.
  • Температура повітря: вночі +15...+20°С, вдень +27...+32°С (на заході та півночі - до +23...+28°С).
  • Київ і область: невеликий короткочасний дощ найближчої ночі та суха погода вдень, температура в нічні години - до +20°С, в денні - до +28°С.

Чому та як саме змінюється погода

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже зараз до нас наближається холодний атмосферний фронт.

Впродовж вівторка, 23 червня, він проходитиме "через Україну".

"Тому у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали", - повідомила експерт.

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Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що атмосферний фронт повільно переміщуватиметься через територію нашої країни:

  • з півночі;
  • на південь.

Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червняАтмосферний фронт станом на 23 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Зазначається, що цей фронт:

  • лежатиме в полі підвищеного тиску;
  • матиме різну активність на різних ділянках;
  • спричинятиме типові літні короткочасні дощі (яких вночі траплятиметься значно менше, ніж вдень).

Опади, за словами синоптиків, будуть "строкаті" - за своїм розподілом по датах, території та інтенсивності.

Тим часом температуру повітря в УкрГМЦ прогнозують по-літньому теплу. Йдеться про "приємно теплі ночі та жаркі дні" в більшості областей.

Попередження синоптиків на найближчий час

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища ймовірні вже найближчим часом і з утриманням до кінця доби 22 червня:

  • у західних областях;
  • у північних областях.

Йдеться про грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили спеціалісти.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червняНебезпечні метеорологічні явища до кінця доби 22 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на 23 червня

Найближчої ночі погода по Україні очікується переважно без опадів. У північній частині - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с

Проте вже вдень 23 червня небезпечні метеорологічні явища - грози, град і шквали 15-20 м/с - ймовірні:

  • у південній частині України;
  • у більшості західних областей;
  • у більшості центральних областей.

Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червняНебезпечні метеорологічні явища 23 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

В цілому короткочасні дощі прогнозують у багатьох областях (крім півночі та північно-східної частини країни).

На Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі.

Температура повітря 23 червня очікується така:

  • вночі +15...+20°С;
  • вдень +27...+32°С.

Тим часом дещо свіжіше - близько +23...+28°С - буде:

  • у західних областях;
  • у північних областях.

Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червняОсобливості погоди в Україні 23 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області найближчим часом і до кінця доби 22 червня також ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про грози, а в окремих районах - про град і шквали 15-20 м/с.

Впродовж 23 червня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - місцями невеликий короткочасний дощ;
  • вдень - без опадів.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червняПрогноз погоди на 23 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +18...+20°С;
  • по області +15...+20°С.

Температура повітря в суботу вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області +23...+28°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, українцям розповіли, яким може бути червень в цілому.

Читайте також, що чекає Україну через глобальну зміну клімату (й чи можна якось запобігти негативним явищам).

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