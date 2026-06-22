Україну накриває холодний атмосферний фронт: чого чекати від погоди 23 червня
До України наближається холодний атмосферний фронт, який відчутно збільшить кількість опадів. Місцями ймовірні небезпечні грози, шквали і навіть град, але температура залишиться по-справжньому літня.
Докладніше про особливості погоди найближчим часом і впродовж вівторка, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Зміна ситуації: 23 червня територією України рухатиметься атмосферний фронт, який у деякі області принесе грозові дощі.
- Небезпека: в окремих районах ймовірні град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі.
- Температура повітря: вночі +15...+20°С, вдень +27...+32°С (на заході та півночі - до +23...+28°С).
- Київ і область: невеликий короткочасний дощ найближчої ночі та суха погода вдень, температура в нічні години - до +20°С, в денні - до +28°С.
Чому та як саме змінюється погода
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже зараз до нас наближається холодний атмосферний фронт.
Впродовж вівторка, 23 червня, він проходитиме "через Україну".
"Тому у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, можливі шквали", - повідомила експерт.
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що атмосферний фронт повільно переміщуватиметься через територію нашої країни:
- з півночі;
- на південь.
Атмосферний фронт станом на 23 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Зазначається, що цей фронт:
- лежатиме в полі підвищеного тиску;
- матиме різну активність на різних ділянках;
- спричинятиме типові літні короткочасні дощі (яких вночі траплятиметься значно менше, ніж вдень).
Опади, за словами синоптиків, будуть "строкаті" - за своїм розподілом по датах, території та інтенсивності.
Тим часом температуру повітря в УкрГМЦ прогнозують по-літньому теплу. Йдеться про "приємно теплі ночі та жаркі дні" в більшості областей.
Попередження синоптиків на найближчий час
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища ймовірні вже найближчим часом і з утриманням до кінця доби 22 червня:
- у західних областях;
- у північних областях.
Йдеться про грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили спеціалісти.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 22 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди на 23 червня
Найближчої ночі погода по Україні очікується переважно без опадів. У північній частині - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с
Проте вже вдень 23 червня небезпечні метеорологічні явища - грози, град і шквали 15-20 м/с - ймовірні:
- у південній частині України;
- у більшості західних областей;
- у більшості центральних областей.
Небезпечні метеорологічні явища 23 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)
В цілому короткочасні дощі прогнозують у багатьох областях (крім півночі та північно-східної частини країни).
На Закарпатті та Прикарпатті - місцями значні дощі.
Температура повітря 23 червня очікується така:
- вночі +15...+20°С;
- вдень +27...+32°С.
Тим часом дещо свіжіше - близько +23...+28°С - буде:
- у західних областях;
- у північних областях.
Особливості погоди в Україні 23 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати по Києву та області
По території міста Києва та Київської області найближчим часом і до кінця доби 22 червня також ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про грози, а в окремих районах - про град і шквали 15-20 м/с.
Впродовж 23 червня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - місцями невеликий короткочасний дощ;
- вдень - без опадів.
Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Прогноз погоди на 23 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +18...+20°С;
- по області +15...+20°С.
Температура повітря в суботу вдень:
- у Києві +26...+28°С;
- по області +23...+28°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, українцям розповіли, яким може бути червень в цілому.
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