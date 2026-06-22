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Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июня

16:46 22.06.2026 Пн
4 мин
Где непогода может "ударить" уже в ближайшее время?
aimg Ирина Костенко
Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июня Осадков в Украине снова станет больше (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
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К Украине приближается холодный атмосферный фронт, который ощутимо увеличит количество осадков. Местами вероятны опасные грозы, шквалы и даже град, но температура останется по-настоящему летней.

Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и в течение вторника - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Изменение ситуации: 23 июня по территории Украины будет двигаться атмосферный фронт, который в некоторые области принесет грозовые дожди.
  • Опасность: в отдельных районах вероятны град и шквалы до 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье - местами значительные дожди.
  • Температура воздуха: ночью +15...+20°С, днем +27...+32°С (на западе и севере - до +23...+28°С).
  • Киев и область: небольшой кратковременный дождь в ближайшую ночь и сухая погода днем, температура в ночные часы - до +20°С, в дневные - до +28°С.

Почему и как именно меняется погода

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко в своем Facebook рассказала, что уже сейчас к нам приближается холодный атмосферный фронт.

В течение вторника, 23 июня, он будет проходить "через Украину".

"Поэтому в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы", - сообщила эксперт.

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Специалисты Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что атмосферный фронт будет медленно перемещаться через территорию нашей страны:

  • с севера;
  • на юг.

Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июняАтмосферный фронт по состоянию на 23 июня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Отмечается, что этот фронт:

  • будет лежать в поле повышенного давления;
  • будет иметь разную активность на разных участках;
  • будет вызывать типичные летние кратковременные дожди (которых ночью будет значительно меньше, чем днем).

Осадки, по словам синоптиков, будут "пестрыми" - по своему распределению по датам, территории и интенсивности.

Тем временем температуру воздуха в УкрГМЦ прогнозируют по-летнему теплую. Речь идет про "приятно теплые ночи и жаркие дни" в большинстве областей.

Предупреждение синоптиков на ближайшее время

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления вероятны уже в ближайшее время и сохранятся до конца суток 22 июня:

  • в западных областях;
  • в северных областях.

Речь идет о грозах, а в отдельных районах - о граде и шквалах 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - сообщили специалисты.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июняОпасные метеорологические явления до конца суток 22 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на 23 июня

В ближайшую ночь погода по Украине ожидается преимущественно без осадков. В северной части - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с

Однако уже днем 23 июня вероятны опасные метеорологические явления - грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с:

  • в южной части Украины;
  • в большинстве западных областей;
  • в большинстве центральных областей.

Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июняОпасные метеорологические явления 23 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)

В целом кратковременные дожди прогнозируются во многих областях (кроме севера и северо-восточной части страны).

На Закарпатье и Прикарпатье - местами значительные дожди.

Температура воздуха 23 июня ожидается такая:

  • ночью +15...+20°С;
  • днем +27...+32°С.

Тем временем несколько свежее - около +23...+28°С - будет:

  • в западных областях;
  • в северных областях.

Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июняОсобенности погоды в Украине 23 июня (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 22 июня также вероятны опасные метеорологические явления.

Речь идет о грозах, а в отдельных районах - о граде и шквалах 15-20 м/с.

В течение 23 июня в столичном регионе ожидается переменная облачность:

  • ночью - местами небольшой кратковременный дождь;
  • днем - без осадков.

Ветер - преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Украину накрывает холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды 23 июняПрогноз погоды на 23 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +18...+20°С;
  • по области +15...+20°С.

Температура воздуха в субботу днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +23...+28°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, украинцам рассказали, каким может быть июнь в целом.

Читайте также, что ждет Украину в связи с глобальным изменением климата (и можно ли как-то предотвратить негативные явления).

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