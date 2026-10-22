Україну накриває атмосферний фронт: яку погоду прогнозують синоптики на 23 жовтня
Погода в Україні 23 жовтня буде залежати чималою мірою від атмосферного фронту із Західної Європи. Дощів місцями стане відчутно більше.
Докладніше про ситуацію з опадами, вітром і температурою повітря впродовж завтрашнього дня, а також про прогноз для столичного регіону, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 23 жовтня
У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що впродовж доби 23 жовтня на погодні процеси в Україні буде впливати атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи.
Однак в цілому "утримуватиметься поле високого тиску".
"Хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту", - уточнили синоптики.
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Куди цей атмосферний фронт принесе дощі
В цілому погода впродовж п'ятниці, 23 жовтня, передбачається хмарна, з проясненнями.
Вже вночі атмосферний фронт принесе дощі на Правобережжя України.
Тим часом вдень опади передбачаються у більшості областей.
Винятками стануть при цьому захід та схід.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер, за даними УкрГМЦ, віятиме з південного сходу. Лише на заході (за фронтом) він перейде на західний.
Його швидкість прогнозують на рівні 5-10 метрів за секунду.
"Переважатиме тепла як для цієї пори погода", - констатували синоптики.
Так, у нічні години температура повітря може становити:
- по Україні (в середньому) +8...+13°С;
- у західних і східних областях +4...+9°С.
Температура повітря вдень:
- по Україні (в середньому) +12...+17°С;
- на півдні країни - до +20°С.
До чого готуватись у Києві та області
По території міста Києва та Київської області в цілому погоду 23 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Будуть дощі.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві - близько +11...+13°С.
- по області +8...+13°С.
Температура повітря у п'ятницю вдень:
- у Києві +14...+16°С;
- по області +12...+17°С.
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