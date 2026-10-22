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Украину накрывает атмосферный фронт: какую погоду прогнозируют синоптики на 23 октября

16:26 22.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Украину накрывает атмосферный фронт: какую погоду прогнозируют синоптики на 23 октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 23 октября будет зависеть в немалой степени от атмосферного фронта из Западной Европы. Дождей местами станет ощутимо больше.

Подробнее о ситуации с осадками, ветром и температурой воздуха в течение завтрашнего дня, а также о прогнозе для столичного региона, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 23 октября

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что в течение суток 23 октября на погодные процессы в Украине будет влиять атмосферный фронт, поступивший из Западной Европы.

Однако в целом будет "удерживаться поле высокого давления".

"Хотя его значение будут испытывать некоторые колебания в зоне фронта", - уточнили синоптики.

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Куда этот атмосферный фронт принесет дожди

В целом погода в течение пятницы, 23 октября, ожидается облачная, с прояснениями.

Уже ночью атмосферный фронт принесет дожди на Правобережье Украины.

Между тем днем осадки предполагаются в большинстве областей.

Исключением станут при этом запад и восток.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер, по данным УкрГМЦ, будет дуть с юго-востока. Только на западе (за фронтом) он перейдет на западный.

Его скорость прогнозируется на уровне 5-10 метров в секунду.

"Будет преобладать теплая как для этого времени погода", - констатировали синоптики.

Так, в ночные часы температура воздуха может составлять:

  • по Украине (в среднем) +8...+13°С;
  • в западных и восточных областях +4...+9°С.

Температура воздуха днем:

  • по Украине (в среднем) +12...+17°С;
  • на юге страны - до +20°С.
Особенности погоды в Украине 23 октября (инфографика: РБК-Украина)
Особенности погоды в Украине 23 октября (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 23 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Будут дожди.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве - около +11...+13°С.
  • по области +8...+13°С.

Температура воздуха в пятницу днем:

  • в Киеве +14...+16°С;
  • по области +12...+17°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, когда вероятен первый снег в Европе (где его может выпасть до 35 см) и какой может быть нынешняя зима в целом.

Читайте также, как погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

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