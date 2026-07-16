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Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихідних

13:34 16.07.2026 Чт
3 хв
Сонця обіцяють чимало, проте в окремих областях всі плани можуть зіпсувати локальні грози
aimg Ірина Костенко
Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихідних Сонця в Україні найближчим часом буде чимало (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні 17 липня очікується здебільшого сонячна й суха. Хоча в деяких областях "гулятиме" холодний атмосферний фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Особливості погоди: 17 липня антициклон Laurent забезпечить сонячну та теплу погоду в більшості областей України.
  • Локальні опади: попри загальну сухість, на південному сході країни атмосферний фронт зумовить місцями грозові дощі.
  • Температурні контрасти: вдень по Україні очікується +25...+29°С, на Закарпатті та півдні - до +32°С, тоді як на північному сході буде свіжіше - близько +22...+24°С.
  • Погода у столиці: у Києві 17 липня буде сухо, сонячно й комфортно, денна температура - близько +25°С.
  • Прогноз на вихідні: суботній день обіцяє бути теплим і сонячним, а в неділю (19 липня) грозові дощі, зливи та шквали ймовірні у західних областях.

Яку погоду принесе українцям п'ятниця

Експерт розповіла, що п'ятниця, 17 липня, буде в Україні переважно:

  • сонячною;
  • дуже теплою.

Діденко пояснила, що антициклон на ім'я Laurent зумовить суху погоду в більшості областей.

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Хоча зовсім без опадів впродовж наступної доби не обійдеться.

Метеоролог уточнила, що на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі.

Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихіднихАнтициклон Laurent та атмосферні фронти 17 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де 17 липня буде найтепліше та навпаки

Згідно з інформацією синоптика, вдень 17 липня максимальна температура повітря становитиме в середньому +25...+29°С.

Ще тепліше - близько +27...+32°С - може бути завтра:

  • на Закарпатті;
  • у південній частині України.

Тим часом дещо свіжіше в денні години буде на північному сході країни - близько +22...+24°С.

Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихіднихОсобливості погоди в Україні 17 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись мешканцям Києва

У Києві, за даними Діденко, впродовж 17 липня очікується суха сонячна погода.

"Із чудовою комфортною температурою повітря близько +25 градусів", - уточнила вона.

Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +21°С.

Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихіднихГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Що може бути з погодою впродовж вихідних

Зараз, за словами Діденко, "можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов'язками".

Вона розповіла також, що впродовж вихідних днів (18-19 липня) погода в Україні очікується:

  • суха;
  • сонячна;
  • помірно спекотна.

"Хіба що в неділю, 19-го липня, у західних областях пройдуть грозові дощі. Можливі зливи та шквали", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні майбутній врожай постраждав від негоди на початку липня - від спеки до потужних злив - найбільше.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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